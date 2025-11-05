PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Polizei ermittelt nach versuchter Vergewaltigung am Weißenburger Platz - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es am Weißenburger Platz, in der Nähe der Bushaltestelle "Weißenburger Straße", zu einem versuchten Sexualdelikt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Frau gegen 5 Uhr von einem bislang unbekannten Mann überfallen. Der Täter soll das 25-jährige Opfer plötzlich angegriffen und ihr mit den Händen den Mund zugehalten haben. Nach einem kurzen körperlichen Widerstand gelang es der Frau laut um Hilfe rufen. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die 25-Jährige erstattete später Anzeige bei der Polizei.

Osnabrücker Ermittler haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung aufgenommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 30 bis 40 Jahre alt
   - ca. 1,65 bis 1,70 m groß
   - wenig Haare
   - schwarze Jacke

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Weißenburger Platzes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

