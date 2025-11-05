Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher stürzt durch Dach und wird schwer verletzt - Polizei rekonstruierte Tathergang

Am Montagmorgen wurde die Polizei zu einer Werkstatt im Bereich Hasestraße/Mühlenstraße gerufen, nachdem eine Zeugin in ihrer Werkstatt eine verletzte Person entdeckt hatte. Der Rettungsdienst versorgte den Mann bereits. Möglicherweise war er zuvor durch das Dach der Werkstatt gestürzt. Wenig später traf auch die Polizei am Einsatzort ein und fand heraus, dass sich der 34-jährige Tatverdächtige zuvor unbefugt Zutritt zu einer angrenzenden Spielothek verschafft hatte. Er war mutmaßlich über die Außenfassade auf das Flachdach der benachbarten Garage gelangt und hatte von dort aus ein Fenster gewaltsam geöffnet. Im Inneren entwendete der Mann mehrere Gegenstände. Beim anschließenden Versuch, über das Garagendach zu fliehen, brach der 34-Jährige durch eine Dachfläche und stürzte rund drei Meter in die Tiefe. Dabei erlitt er schwere Verletzungen an den Beinen. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die Polizei stellte vor Ort umfangreiche Spuren sicher, darunter eine Brechstange und Handschuhe auf dem Garagendach sowie eine Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an.

