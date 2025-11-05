PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher stürzt durch Dach und wird schwer verletzt - Polizei rekonstruierte Tathergang

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen wurde die Polizei zu einer Werkstatt im Bereich Hasestraße/Mühlenstraße gerufen, nachdem eine Zeugin in ihrer Werkstatt eine verletzte Person entdeckt hatte. Der Rettungsdienst versorgte den Mann bereits. Möglicherweise war er zuvor durch das Dach der Werkstatt gestürzt. Wenig später traf auch die Polizei am Einsatzort ein und fand heraus, dass sich der 34-jährige Tatverdächtige zuvor unbefugt Zutritt zu einer angrenzenden Spielothek verschafft hatte. Er war mutmaßlich über die Außenfassade auf das Flachdach der benachbarten Garage gelangt und hatte von dort aus ein Fenster gewaltsam geöffnet. Im Inneren entwendete der Mann mehrere Gegenstände. Beim anschließenden Versuch, über das Garagendach zu fliehen, brach der 34-Jährige durch eine Dachfläche und stürzte rund drei Meter in die Tiefe. Dabei erlitt er schwere Verletzungen an den Beinen. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die Polizei stellte vor Ort umfangreiche Spuren sicher, darunter eine Brechstange und Handschuhe auf dem Garagendach sowie eine Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 15:23

    POL-OS: Dissen: Vandalismus auf Schulfhof - Zeugen gesucht

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Schulhof einer Grundschule in der Jahnstraße zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten Unbekannte gegen 16 Uhr Papier in einer Mülltonne in Brand. Das Feuer konnte durch eine Zeugin mit eigenen Mitteln gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. An der Mülltonne entstand leichter Sachschaden. In den vergangenen Wochen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:45

    POL-OS: Bramsche: Sachbeschädigung an Kunstfigur in Parkanlage

    Osnabrück (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 12:00 und 17:00 Uhr eine Kunstfigur in der Parkanlage in der Straße "Am Kloster" in Bramsche beschädigt. Die Figur ist Teil einer laufenden Freiluftausstellung und stellt eine weibliche Person dar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren