POL-OS: Dissen: Vandalismus auf Schulfhof - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Schulhof einer Grundschule in der Jahnstraße zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten Unbekannte gegen 16 Uhr Papier in einer Mülltonne in Brand. Das Feuer konnte durch eine Zeugin mit eigenen Mitteln gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. An der Mülltonne entstand leichter Sachschaden. In den vergangenen Wochen ist es auf dem Schulgelände wiederholt zu kleineren Brandvorfällen gekommen. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05421/931280 bei der Polizei Dissen zu melden.

