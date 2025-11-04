Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 13 geparkte Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der Buerschen Straße in Osnabrück zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die Taten zwischen 03.50 Uhr und 4 Uhr auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts (Höhe Hausnummer 24). Ein bislang Unbekannter beschädigte insgesamt dreizehn dort abgestellte Pkw, indem er jeweils die rechten Außenspiegel abtrat oder -schlug. Ein Anwohner stellte der Polizei eine Videoaufzeichnung zur Verfügung, auf der eine männliche Person zu sehen ist, die dunkel gekleidet war und eine Kapuze trug. Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Radfahrende sowie Autofahrende auf der Buerschen Straße. Diese Personen könnten den Tatverdächtigen oder die Tathandlungen beobachtet haben. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell