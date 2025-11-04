PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 13 geparkte Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

POL-OS: Osnabrück: 13 geparkte Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der Buerschen Straße in Osnabrück zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen ereigneten sich die Taten zwischen 03.50 Uhr und 4 Uhr auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts (Höhe Hausnummer 24). Ein bislang Unbekannter beschädigte insgesamt dreizehn dort abgestellte Pkw, indem er jeweils die rechten Außenspiegel abtrat oder -schlug. Ein Anwohner stellte der Polizei eine Videoaufzeichnung zur Verfügung, auf der eine männliche Person zu sehen ist, die dunkel gekleidet war und eine Kapuze trug. Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Radfahrende sowie Autofahrende auf der Buerschen Straße. Diese Personen könnten den Tatverdächtigen oder die Tathandlungen beobachtet haben. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:45

    POL-OS: Bramsche: Sachbeschädigung an Kunstfigur in Parkanlage

    Osnabrück (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 12:00 und 17:00 Uhr eine Kunstfigur in der Parkanlage in der Straße "Am Kloster" in Bramsche beschädigt. Die Figur ist Teil einer laufenden Freiluftausstellung und stellt eine weibliche Person dar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 09:35

    POL-OS: Georgsmarienhütte - Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

    Osnabrück (ots) - Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Fliederstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer eines Renault die Fliederstraße in Richtung Nelkenstraße befuhr, dabei von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Da die Zeugen Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren