Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Café - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Café an der Bremerkampstraße eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 3.00 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Betriebes. Im Inneren wurden mehrere Spiel- und Zigarettenautomaten aufgebrochen. Aus den Geräten entwendeten die Täter Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

An den Automaten entstand ein erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe des Diebesguts sowie des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bremerkampstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/907760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell