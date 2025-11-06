Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Schwerer Verkehrsunfall auf der A33 - Zwei Verletzte, mehrstündige Vollsperrung

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der A33 (RF Bielefed) im Bereich des Tunnels bei Dissen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 74-Jähriger Autofahrer gegen 14.20 Uhr beim Spurenwechsel auf einen vorausfahrenden Pkw einer 30-jährigen Frau auf. Anschließend überschlug sich der Wagen des Seniors.

Der 74-Jährige erlitt zunächst lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf konnte die Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Die 30-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und der Fahrbahnreinigung blieb die A33 in Fahrtrichtung Bielefeld für Stunden voll gesperrt. Um den Rückstau bis in das Tunnelbauwerk zu vermeiden, wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Dissen/Bad Rothenfelde abgeleitet und an der Anschlussstelle Borgholzhausen wieder auf die Autobahn geführt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Am frühen Donnerstagmorgen (7.25 Uhr) wurde die Vollsperrung aufgehoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell