PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Schwerer Verkehrsunfall auf der A33 - Zwei Verletzte, mehrstündige Vollsperrung

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der A33 (RF Bielefed) im Bereich des Tunnels bei Dissen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 74-Jähriger Autofahrer gegen 14.20 Uhr beim Spurenwechsel auf einen vorausfahrenden Pkw einer 30-jährigen Frau auf. Anschließend überschlug sich der Wagen des Seniors.

Der 74-Jährige erlitt zunächst lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Verlauf konnte die Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Die 30-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und der Fahrbahnreinigung blieb die A33 in Fahrtrichtung Bielefeld für Stunden voll gesperrt. Um den Rückstau bis in das Tunnelbauwerk zu vermeiden, wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Dissen/Bad Rothenfelde abgeleitet und an der Anschlussstelle Borgholzhausen wieder auf die Autobahn geführt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Am frühen Donnerstagmorgen (7.25 Uhr) wurde die Vollsperrung aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren