Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Ermittlungsverfahren endet mit Festnahme und Auffinden umfangreicher Beweismittel

Osnabrück (ots)

Nach anhaltenden Ermittlungen wegen der Androhung von Straftaten, der Störung des öffentlichen Friedens sowie weiterer vorausgegangener Delikte ist es der Polizei am Mittwochmittag gelungen, einen 40-jährigen Mann aus Bad Iburg festzunehmen.

Im Rahmen der Maßnahmen konnten zahlreiche Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Die Ermittlungen richteten sich bereits seit einiger Zeit gegen den Beschuldigten. Auf Grundlage eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses suchten Einsatzkräfte am Mittwoch seine Wohnung im Stadtgebiet von Bad Iburg auf. Der 40-Jährige konnte im Zuge dieser Ermittlungen im Stadtzentrum angetroffen und durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stießen die Ermittler auf verschiedene Betäubungsmittel, darunter Marihuana und Hartdrogen. Darüber hinaus wurden mehrere verbotene Vapes, ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie verbotene Waffen im Sinne des Waffengesetzes aufgefunden und beschlagnahmt.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

