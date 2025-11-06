Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Rücksichtsloses Überholmanöver auf der B68 - Polizei sucht LKW-Fahrer als wichtigen Zeugen

Osnabrück (ots)

Durch ein riskantes Überholmanöver auf der Bundesstraße 68 ist es am Mittwochmittag gegen 13.55 Uhr beinahe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte die Fahrerin einer grauen Mercedes V-Klasse im Bereich der Einmündung "Auf der Wörth" einen schwarzen Fiat 500 Abarth mit roten Außenspiegeln - und das trotz unübersichtlicher Straßenführung im Kurvenbereich. Während des Überholvorgangs näherte sich aus Richtung Quakenbrück ein Lastwagen. Dessen Fahrer musste stark abbremsen und hupte, um eine Frontalkollision zu verhindern. Die Fahrerin des überholten Fiat konnte nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen auf den Grünstreifen vermeiden, dass die V-Klasse beim Wiedereinscheren mit ihrem Fahrzeug zusammenstieß.

Die Polizei leitete inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Ermittler bitten nun insbesondere den bislang unbekannten Lkw-Fahrer, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Gegenfahrbahn befand und gehupt hat, sich als Zeuge unter der Telefonnummer 05431/907760 zu melden. Auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

