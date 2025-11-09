Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verdacht der Steuerhinterziehung - Polizei stellt große Menge unversteuerter E-Zigaretten sicher

Osnabrück (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizei Osnabrück am späten Freitagabend auf der A30 eine größere Menge unversteuerter E-Zigaretten ("Vapes") aufgefunden.

Gegen 23:30 Uhr überprüften die Beamten an der Anschlussstelle Osnabrück-Hellern, in Fahrtrichtung Hannover, eine Fahrzeugkombination aus einem Transporter mit Anhänger. Auf dem Anhänger des Gespanns befand sich ein grö0erer Pkw. Um den möglichen Verdacht einer Überladung zu verifizieren wurde die Ladefläche des Transporters in Augenschein genommen. Beim Blick auf die Ladefläche staunten die Beamten nicht schlecht. Sie fanden zwei Paletten mit insgesamt 44 Kartons. In diesen Kartons konnten 20 Pakete mit sogenannten Vapes festgestellt werden. Jedes der Pakete enthielt zehn Schachteln mit jeweils einem nikotinhaltigen Einweggerät. Auf den Verpackungen war kein Steuerzeichen erkennbar, sodass der Verdacht einer Steuerhinterziehung bestand.

Die E-Zigaretten wurden beschlagnahmt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Warenwert auf rund 175.000 Euro. Der mutmaßlich entstandene Steuerschaden wird derzeit auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Der 26-jährige Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Sachbearbeitung wird vom Hauptzollamt Hannover übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell