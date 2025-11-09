Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahranfänger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt - Zum Geburtstag gibt es ein saftiges Bußgeld

Osnabrück (ots)

Bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle auf der Natruper Straße wurde in der Nacht zum Samstag (2 Uhr) ein Fahranfänger gemessen, der mit 110km/h unterwegs war - bei erlaubten 50km/h. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus: Der Fahrer war erst vor zwei Stunden 18 Jahre alt geworden und erstmals ohne Begleitperson unterwegs. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren ein. Nach den derzeit geltenden Regelungen drohen dem BMW-Fahrer ein Bußgeld von voraussichtlich 560EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister, ein Fahrverbot von zwei Monaten sowie mögliche Probezeitverlängerung und die Teilnahme an einem Aufbauseminar.

