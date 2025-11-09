PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahranfänger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt - Zum Geburtstag gibt es ein saftiges Bußgeld

Osnabrück (ots)

Bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle auf der Natruper Straße wurde in der Nacht zum Samstag (2 Uhr) ein Fahranfänger gemessen, der mit 110km/h unterwegs war - bei erlaubten 50km/h. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus: Der Fahrer war erst vor zwei Stunden 18 Jahre alt geworden und erstmals ohne Begleitperson unterwegs. Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren ein. Nach den derzeit geltenden Regelungen drohen dem BMW-Fahrer ein Bußgeld von voraussichtlich 560EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister, ein Fahrverbot von zwei Monaten sowie mögliche Probezeitverlängerung und die Teilnahme an einem Aufbauseminar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren