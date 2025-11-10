Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits am Nachmittag des 02.11.2025 kam es auf der Bakumer Straße in Melle zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen rollten zwei bislang unbekannte Jugendliche gegen 16.30 Uhr insgesamt drei Autoreifen auf die Fahrbahn, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmende abbremsen mussten. Ein Skoda-Fahrer konnte den Reifen nicht vollständig ausweichen, sodass einer der Reifen gegen das Fahrzeug prallte. Es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Melle unter 05422/92260 zu melden.

