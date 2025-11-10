PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits am Nachmittag des 02.11.2025 kam es auf der Bakumer Straße in Melle zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen rollten zwei bislang unbekannte Jugendliche gegen 16.30 Uhr insgesamt drei Autoreifen auf die Fahrbahn, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmende abbremsen mussten. Ein Skoda-Fahrer konnte den Reifen nicht vollständig ausweichen, sodass einer der Reifen gegen das Fahrzeug prallte. Es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Melle unter 05422/92260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren