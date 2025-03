Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug statt Gewinn - E-Scooter gestohlen - Taschendiebe

Menden (ots)

Eine 76-jährige Frau wurde am Freitag vor einer Woche beim Einkaufen in einem Discounter an der Straße Zum Eisenwerk bestohlen. Sie meldete den Diebstahl erst am Donnerstag der Polizei. In dem Portemonnaie steckten eine höhere Bargeldsumme, diverse Papiere und Bank- sowie Kreditkarten. Sie kann sich an keine verdächtige Begegnung erinnern. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb rät die Polizei, Wertsachen dicht am Körper zu tragen, beispielsweise in Innentaschen von Jacken.

Am Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr wurde an der Fröndenberger Straße ein E-Scooter gestohlen. Es handelt sich um ein Segway mit dem Versicherungskennzeichen 735RWT. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

Angeblich sollte sie fast eine halbe Million Euro gewonnen haben: Eine 70-Jährige glaubte der Nachricht, die sie kurz vor Weihnachten per WhatsApp bekommen hatte. Allerdings forderte der Gewinnspielveranstalter, dass sie vorab Gebühren zahlen sollte. Seitdem kaufte sie immer neue Guthabenkarten und gab die Codes per Messenger weiter. Als sie ihre Leidensgeschichte am Donnerstag einem Verwandten erzählte, rief der die Polizei an. Die warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche: Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewonnen haben. Seriöse Gewinnspiel-Veranstalter verlangen keine Gebühren und melden sich auch nicht per Messenger - erst recht nicht bei derart hohen Gewinnsummen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell