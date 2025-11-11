Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Zeuge meldet illegale Altreifenablagerung - 130 Pkw-Reifen in Transporter

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 22 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge im Ortsteil Hankenberge eine illegale Müllentsorgung verhindert. Der Mann beobachtete einen Transporter, dessen Fahrer auf einem Feldweg an der Straße Im Sauerland zahlreiche Altreifen ablud.

Der Zeuge sprach den Mann an und hinderte ihn so daran, weitere Reifen auf dem Feldweg zu entsorgen. Auf Ansprache des Zeugen lud der Tatverdächtige einen Teil der bereits abgeladenen Reifen wieder auf seinen Transporter. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass noch mehrere Reifen auf dem Feldweg lagen. Insgesamt wurden rund 130 alte Pkw-Reifen aufgefunden. Der Transporter war nach ersten Feststellungen bis unters Dach mit Reifen beladen.

Der Tatverdächtige bestritt gegenüber den Beamten den Vorwurf der illegalen Abfallentsorgung. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen. Die aufgefundenen Reifen wurden in polizeilicher Begleitung zu einer Fachfirma zur ordnungsgemäßen Entsorgung gebracht.

