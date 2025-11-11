PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zigarettenautomat aufgebrochen - Bargeld und Zigaretten entwendet

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 20:00 Uhr, bis Montag, 11:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Poststraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Dabei wurde der Automat mit bislang unbekanntem Gegenstand gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten die Täter Bargeld aus der Geldkassette sowie mehrere Zigarettenschachteln.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Poststraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

