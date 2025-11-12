Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Harderberg eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck, eine Uhr und weitere Wertgegenstände.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Harderberg beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 bei der Polizei Georgsmarienhütte zu melden.

