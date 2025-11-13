Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ungewöhnlicher Einsatz in Wettbüro - Mann legt mutmaßlich gefälschte ID-Karte vor - Polizei ermittelt

Osnabrück (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei Osnabrück am Mittwochmittag gegen 13:00 Uhr in ein Wettbüro für Sportwetten an der Bremer Straße gerufen. Ein Mitarbeiter hatte zuvor die Polizei verständigt, nachdem sich ein Mann mit offenbar falschen Personalien im Wettbüro ausweisen wollte. Dem aufmerksamen Mitarbeiter war aufgefallen, dass das Lichtbild des vorgelegten Ausweisdokuments nicht mit der Person übereinstimmte. Daraufhin verständigte er umgehend die Polizei. Die eintreffenden Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass der Mann versucht hatte, sich mit einer mutmaßlich gefälschten niederländischen ID-Karte im Wettbüro anzumelden. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, den Ausweis auf der Straße gefunden zu haben. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung sowie Missbrauchs von Ausweispapieren ein.

