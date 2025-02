Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Einbruch in Bekleidungsgeschäft gesucht/Mehrere zehntausend Euro Schaden

Bensheim (ots)

Bereits in der vergangenen Woche, in der Zeit zwischen Donnerstagabend (13.02.) und Freitagvormittag (14.02.), geriet ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße (Fußgängerzone) in den Fokus von Kriminellen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sie sich durch eine offenbar zuvor manipulierte Notausgangstür Zugang in das Bekleidungsgeschäft. Dort entwendeten die ungebetenen Besucher in großem Stil Markenbekleidung von Ständern und Auslagetischen. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell