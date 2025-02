Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Wer hat Diebe in Drogerie bemerkt?

Babenhausen (ots)

Sowohl Lippenstifte als auch Make-up im Wert von etwa 800 Euro entwendeten drei bislang unbekannte Täter aus einer Drogerie in der Siemensstraße. Am Mittwochmittag (19.2.) steckten zwei Männer und eine Frau die Waren in ihre Jackentaschen, bevor sie unbemerkt den Laden gegen 14.10 Uhr verließen.

Die Täterin wird als schlank beschrieben und auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Laut Zeugenangaben hat sie ein südeuropäisches Erscheinungsbild mit schwarzen langen Haaren. Sie war bekleidet mit einem schwarzen, langen Mantel und weißen Schuhen.

Die beiden Täter werden als schlank beschrieben und auf etwa 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Auch sie haben laut Zeugenangaben ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Der eine Täter trug eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover mit hellem Zeichen, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zudem war er bekleidet mit einer schwarzen Basecap.

Der zweite Täter trug einen schwarzen Schal, eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose sowie schwarz/weiße Schuhe.

Zeugen, die sich an eine der Personen in der Drogerie erinnern können und denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell