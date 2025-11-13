Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei hochwertige Pedelecs aus einem Fahrradständer an der Straße Am Freibad in Bad Essen. Die Fahrräder waren dort, auf dem Gelände der Neuroklinik, ordnungsgemäß gesichert abgestellt.

Bei den entwendeten Rädern handelt es sich um ein MTB der Marke Cube sowie ein Damen-Pedelec der Marke Gazelle. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr, und Freitag, 7:00 Uhr.

Da beide Pedelecs zur gleichen Zeit verschwanden und verschlossen waren, besteht der Verdacht, dass die Täter die Räder zum Abtransport in einem Pkw oder Transporter verluden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Freibad beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Bad Essen unter der Telefonnummer 05472/977170 zu melden.

