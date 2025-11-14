Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/Emsdetten: Polizei klärte Diebstahl eines Transporter-Gespanns auf

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag erschien ein Firmeninhaber auf der Polizeidienststelle in Wallenhorst und meldete den Diebstahl eines Transporters samt Anhänger. Beide Fahrzeuge gehören seinem Unternehmen und standen nach bisherigen Erkenntnissen zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt gegen 07.50 Uhr auf dem Firmengelände in Wallenhorst. Der Geschädigte wurde später am Vormittag zunächst telefonisch von der Polizei in Emsdetten darüber informiert, dass der Transporter seiner Firma aufgrund stark qualmender Reifen aufgefallen und daraufhin kontrolliert worden war. Erst durch diesen Hinweis stellte er fest, dass das Fahrzeug zuvor unbemerkt entwendet worden war. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 25-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen, dessen Beschreibung mit einem Mann übereinstimmen soll, der am Mittwochmorgen von einem privaten Grundstück in der Nähe des Firmenstandorts weggewiesen wurde. Dieser habe sich zuvor für kurze Zeit im Außenbereich des Wohnhauses aufgehalten und dort geschlafen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Kfz-Diebstahl aufgenommen. Der Transporter und der Anhänger wurden zurück zum Firmensitz gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell