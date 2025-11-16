PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es im Frommeyerweg in Georgsmarienhütte zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus der Geschädigten. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck sowie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Frommeyerwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

