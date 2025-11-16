Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand von Gartenlauben im Kleingartenverein an der Limberger Straße - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, meldete ein Zeuge eine brennende Gartenlaube auf dem Gelände des Kleingartenvereins an der Limberger Straße. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf vor Ort ein und fanden eine vollständig brennende Gartenlaube auf einer Parzelle vor. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf angrenzende Gebäude und Parzellen.

Im Zuge der Löscharbeiten stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass auf einer weiteren Parzelle ebenfalls Schäden durch Feuer entstanden waren. Die betroffenen Gegenstände waren teilweise verkohlt, sodass auch in diesem Fall von einem vorsätzlichen Brandgeschehen auszugehen ist.

In der Samstagnacht kam es dann erneut zu zwei Bränden im selben Kleingartenverein. Gegen 23:30 Uhr meldete ein Zeuge erneut Feuer in einer Gartenlaube. Polizei und Feuerwehr rückten unverzüglich aus. Auch in diesen Fällen griff die Feuerwehr schnell ein und konnte den Brand löschen, bevor dieser sich weiter ausbreiten konnten. Im Verlauf der Löscharbeiten konnte eine weitere, in Brand geratene Laube, gelöscht werden.

Insgesamt wurden in den beiden Nächten vier Gartenlauben durch Feuer beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Alle betroffenen Brandorte wurden für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Derzeit deutet der Ermittlungsstand darauf hin, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kleingartenvereins an der Limberger Straße beobachtet haben, sich unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell