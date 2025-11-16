Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Polizeifahrzeug auf Einsatzfahrt

Osnabrück (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Hannoverschen Straße in Osnabrück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen der Polizei und einem VW.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Streifenwagen zur genannten Zeit auf einer Einsatzfahrt und war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn stadtauswärts unterwegs.

Zeitgleich fuhr ein VW die Hannoversche Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Straße Am Huxmühlenbach wollte der VW-Fahrer nach links in die genannte Straße abbiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem geradeaus fahrenden Streifenwagen.

Die beiden Insassen des Streifenwagens sowie der Fahrer des VW wurden bei dem Unfall verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Beamten leicht, der Fahrer des VW schwer verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Hannoversche Straße sowie die Straße Am Huxmühlenbach wurde in Teilen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Unfallursache sowie der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Zentrale Verkehrsdienst ist vor Ort und hat die Unfallaufnahme übernommen.

