Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/OT Wellingholzhausen - Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 00:00 Uhr kam es auf der Wellingholzhausener Straße im Kreuzungsbereich zur Franz-Josef-Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf leicht verletzten Personen.

Ein 21-Jähriger aus Melle befuhr mit seinem Seat die Wellingholzhausener Straße in Richtung Ortsmitte Wellingholzhausen. Vor ihm war ein Volvo unterwegs, besetzt mit vier Personen im Alter zwischen 30 und 51 Jahren. Dessen Fahrer, ein 30-Jähriger aus Osnabrück, musste nach ersten Erkenntnissen sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, nachdem ein vorausfahrender Pkw nach links in die Straße Osterbeke abbog.

Der Fahrer des Seat erkannte die Situation nach ersten Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Alle fünf beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung versorgte die Personen vor Ort, ein Transport in Krankenhäuser war nicht erforderlich.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell