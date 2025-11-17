Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Einbruchdiebstahl in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 9:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Krankenhausstraße in Glandorf eingedrungen.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, betraten mehrere Räume und brachen auch innerhalb der Einrichtung verschlossene Türen auf. In verschiedenen Schränken wurde nach Wertgegenständen gesucht.

Im Anschluss flüchteten die Täter vom Tatort. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05401 / 83160 bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell