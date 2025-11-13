Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrraddieb erwischt; 32-Jährige erkennt gestohlenes Fahrrad wieder

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:25 Uhr war eine 32 Jahre alte Frau im innerstädtischen Quadrat H 6 unterwegs. Dort begegnete ihr ein Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Beim genaueren Hinschauen bemerkte die Frau, dass es sich um ihr Fahrrad handelte, welches am Dienstag zuvor in der Friedrich-Ebert-Straße gestohlen wurde. Die 32-Jährige wählte umgehend den Notruf der Polizei. Eine Polizeistreife unterzog den 37-jährigen Mann in der Folge einer Kontrolle. Während des Kontrollgesprächs bestätigte sich der Sachverhalt, woraufhin das Fahrrad sichergestellt und dem 37-Jährigen das Strafverfahren eröffnet wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

