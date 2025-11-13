POL-MA: Mannheim/B38: Technischer Defekt einer Straßenbahn führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen, PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aufgrund eines technischen Defektes einer Straßenbahn zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und der Wasserturmanlage kommt es aktuell im Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.
