Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38: Technischer Defekt einer Straßenbahn führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes einer Straßenbahn zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und der Wasserturmanlage kommt es aktuell im Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

