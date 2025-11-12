Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch im Stadtteil Lützelsachsen-Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 05.11.25 bis 11.11.2025 wurde in der Zinkgräfstraße im Weinheimer Stadtteil Lützelsachsen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft schlug hierbei die Scheibe einer Terrassentüre ein und gelangte so in die Wohnung. Im Inneren wurden alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat den Fall übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter der Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

