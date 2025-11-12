PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Horrenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der L 612, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall gegen 14:20 Uhr am Mittwoch ist die L 612 zwischen der Einmündung der Meckesheimer Straße nach Unterhof und dem Abzweig der Hoffenheimer Straße in Horrenberg gesperrt. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Transporter von Dielheim nach Horrenberg. Am Ortseingang kam es an der Ortsstraße/ L 612 zur Kollision mit einem Peugeot. Jener fuhr vom Parkplatz eines Supermarkts auf die Ortsstraße. Über mögliche Verletzte ist und hinsichtlich des genauen Unfallhergangs ist noch nichts bekannt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

