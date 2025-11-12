PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 534, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 11:30 Uhr kam es am Mittwoch auf der Straße In der Neckarhelle/L 534 zwischen den Heidelberger Stadtteilen Neuenheim und Ziegelhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scooter-Fahrerinnen und einem Auto. Nach aktuellem Erkenntnisstand wollten zwei junge Frauen gemeinsam auf einem E-Scooter an der Haltestelle Stift Neuburg die Straße überqueren. Dabei wurden sie aus bislang unbekanntem Grund von einem Auto erfasst und dabei verletzt. Wie erheblich die Verletzungen sind, ist noch unklar. Der Bereich ist aufgrund der Unfallmaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
