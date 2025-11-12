Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall an der B 37, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 10:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Abfahrt der B 37 in Richtung Heidelberg-Wieblingen. Nach aktuellem Erkenntnisstand fuhr ein Mann mit seinem Auto zunächst auf der B 37 von Heidelberg in Richtung Mannheim. Im weiteren Verlauf nahm er die Abfahrt in Richtung Heidelberg-Wieblingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Bislang ist unklar, ob sich der Fahrer bei dem Unfall verletzte. Derzeit ist die Abfahrt der B 37 von Heidelberg in Fahrtrichtung Heidelberg-Wieblingen gesperrt, wodurch es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommt.

