Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter tritt gegen Zigarettenautomaten und entwendet Bargeld - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hielt am Dienstagnachmittag um 17:50 Uhr mit seinem Kraftrad neben einem Zigarettenautomaten und machte sich daran zu schaffen. Das dadurch herausfallende Bargeld entnahm der Unbekannte und flüchtete. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist bislang nicht bekannt. Nähere Informationen zum Kraftrad liegen nicht vor.

Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person mit breitem Körperbau gehandelt haben. Er war in Schwarz gekleidet.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das Kraftrad geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 / 3301-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

