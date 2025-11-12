Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl am Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr vor einem Friseursalon in der Sofienstraße einen E-Scooter. Der 31-jährige Besitzer hatte das Fahrzeug am frühen Abend unverschlossen auf dem Gehweg abgestellt. Als er gut 1,5 Stunden später wegfahren wollte, musste der 31-Jährige feststellen, dass sein E-Scooter gestohlen worden war. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

