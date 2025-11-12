POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person am Bahnhof aufgefunden, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag gegen 7:50 Uhr verletzten sich zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der L630 schwer. Ein 26-jähriger VW-Fahrer wollte von der L599 auf die L630 auffahren, übersah hierbei einen aus Schwetzingen kommenden Hyundai-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 26-jährige Unfallverursacher sowie der 57-jährige Hyundai-Fahrer verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass sie vom ...

