POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person am Bahnhof aufgefunden, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Mittwochmorgen wurde eine männliche Person in der Nähe des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf aufgefunden. Die Ursache der Verletzungen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell