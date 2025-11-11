Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchte Einbrüche und vollendeter Einbruch im Ortsteil Leutershausen - Zeugenaufruf; Warnhinweis

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Heidelberger Straße zu verschaffen. Der oder die Unbekannten ließen allerdings von ihrem Vorhaben ab, nachdem es ihnen misslang, die Terrassentür zu öffnen. An der Tür entstand durch das gewaltsame Einwirken ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Über einen weiteren Wohnungseinbruchsversuch in der Goethestraße wurden die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Weinheim am Montagnachmittag informiert. Auch in diesem Fall versuchten die Unbekannten, über die Terrassentür in eine Wohnung zu gelangen. In der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr beschädigten die Einbrecher das Glas der Terrassentür, flüchteten allerdings im Anschluss ohne Diebesgut von der Örtlichkeit. Warum die Täter von ihrem Vorhaben abließen, ist nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Ein weiterer Einbruch am Montag im Beinweg wurde der Polizei am Montagabend gemeldet. In diesem Fall gelang es der unbekannten Täterschaft, zwischen 15:00 Uhr und 20:20 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hierfür schob die Täterschaft zunächst den Rollladen zur Terrassentür hoch, um anschließend die Terrassentür gewaltsam mit einem unbekannten mitgeführten Gegenstand zu öffnen. Nachdem die Unbekannten mehrere Schmuckstücke, diverse Küchenutensilien sowie Feinsilberbesteck an sich genommen hatten, ergriffen diese die Flucht. Die Höhe des gesamten Diebstalhschadens kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

Ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den besagten Gebieten gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Bitte beachten Sie zudem folgende Warnhinweise zu "So schützen Sie sich vor Einbrechern": - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell