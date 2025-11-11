PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 7:50 Uhr verletzten sich zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der L630 schwer. Ein 26-jähriger VW-Fahrer wollte von der L599 auf die L630 auffahren, übersah hierbei einen aus Schwetzingen kommenden Hyundai-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 26-jährige Unfallverursacher sowie der 57-jährige Hyundai-Fahrer verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen wurden. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 25.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Brühl war ebenfalls mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Auffahrt von der L599 auf die L630 musste voll gesperrt werden. Auch die L630 selbst war für einen kurzen Zeitraum komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

