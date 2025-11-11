PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mobile Ampel entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen im Bierhelderweg eine mobile Ampel im Wert von etwa 3.000 Euro. Die Ampel war im dortigen Baustellenbereich aufgestellt. Hinweise auf den oder die Täter liegen noch keine vor. Daher sucht das Polizeirevier Heidelberg-Süd nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

