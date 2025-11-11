PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand - eine Person leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Wohnungsbrand am frühen Montagnachmittag wurde eine 33-jährige Frau leicht verletzt.

Aus bislang unklarer Ursache war im Wohnzimmer einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienanwesens im Luftschiffring ein Brand ausgebrochen. Die 30-jährige Bewohnerin konnte sich selbständig in Sicherheit bringen und das Haus verlassen. Fünf weitere Personen, die sich in ihren Wohnungen des Anwesens befanden, wurden durch die Feuerwehr ins Freie gebracht werden. Zudem wurden die Haustiere aus der Brandwohnung durch Feuerwehrkräfte gerettet.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Brühl und Ketsch sowie der Feuerwache Süd konnte der Brand rasch gelöscht werden.

Lediglich die 33-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung erlitt leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an den Händen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Der entstandene Schaden wird auf fast 100.000 Euro geschätzt. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Auch die darunterliegenden Räumlichkeiten wurden durch abfließendes Löschwasser ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen zur Brandursache durch den Brandspezialisten des Polizeipostens Mannheim-Rheinau dauern an.

