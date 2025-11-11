Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit unter jungen Männern eskaliert-mit Pfefferspray verletzt-Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, den 11.11.2025 verletzte ein 18-Jähriger gegen 00:15 Uhr einen 19-Jährigen am Neckarmünzplatz in der Heidelberger Altstadt mit Pfefferspray im Gesicht. Nach dem Angriff entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Das Opfer erlitt starke Augenreizungen. Zur medizinischen Versorgung wurde der 19-Jährige von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Worum es bei dem Streit ging, ist bislang nicht bekannt. Offensichtlich kannten sich die beiden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 18570 bei der Polizei zu melden.

