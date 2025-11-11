PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere hochwertige Handtaschen, Jacken und Schmuck entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 18:40 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Meeräckerstraße. Durch gewaltsames Aufhebeln der Tür gelangten die Unbekannten in die Wohnung und entwendeten hieraus neun hochwertige Handtaschen, vier Jacken sowie Schmuck. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im besagten Gebiet gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

