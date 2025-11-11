PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Streitigkeiten zwischen mehreren Männern führten am vergangenen Mittwochmorgen in der Heidelberger Altstadt dazu, dass zwei Männer im Alter von 23 Jahren und 28 Jahren einen 68-jährigen Autofahrer daran hindern wollten, in sein Fahrzeug zu steigen und loszufahren.

Der 68-jährige Mann hatte sich gegen 07:30 Uhr zu seinem Auto begeben, welches er zuvor in der Klingenteichstraße abgestellt hatte. Er wollte die Örtlichkeit verlassen, doch da Uneinigkeit zwischen den beteiligten Personen herrschte, stellte sich der 28-Jährige vor das Auto des Mannes und schlug auf die Motorhaube. Im weiteren Verlauf wurde auch die Windschutzscheibe beschädigt. Der 23-Jährige hatte sich bereits hinter dem Auto positioniert.

Beim Rangieren des Fahrzeugs fuhr der 68-jährige Autofahrer rückwärts und nur durch einen Sprung zur Seite konnte der hinter dem Auto befindliche 23-Jährige eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern. Als der Autofahrer anschließend vorwärtsfuhr, um die Örtlichkeit zu verlassen, touchierte er den 28-Jährigen, welcher dadurch leicht verletzt wurde.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Fahrzeug ist bislang unklar.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

