Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit zwischen Freundinnen endet mit Einsatz von Pfefferspray

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:20 Uhr gerieten in Käfertal zwei Freundinnen in einen Streit, wobei eine der beiden der anderen Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Die beiden Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren waren zu Fuß in der Koblenzer Straße unterwegs, als eine Diskussion in Handgreiflichkeiten ausartete. Die Jüngere attackierte hierbei ihre Freundin mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht. Da dies noch nicht genug des Guten sein sollte, zog die Angreiferin ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte dies der 26-Jährigen ins Gesicht. Durch die Attacke wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Auseinandersetzung war auch der 8-jährige Sohn der 26-Jährigen zugegen. Da er während des Angriffes flüchtete, wurde eine sofortige Fahndung nach dem Kind eingeleitet. Hierbei konnte der Junge in der Nähe aufgefunden und zu dessen Mutter gebracht werden. Die 25-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

