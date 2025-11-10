Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbrüche im Stadtteil Lindenhof - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:55 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Schwarzwaldstraße. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand hebelten die Täter die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auch am Samstag, gegen 20:45 Uhr, drang eine ebenfalls unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Peterskopfstraße ein. Über den Balkon gelangte der oder die Unbekannte an die Balkontür, die im Weiteren gewaltsam geöffnet wurde. Nachdem die Täterschaft Schränke und Kommoden durchsucht hatte, flüchtete diese mitsamt erbeutetem Schmuck in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

