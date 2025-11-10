Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 25-Jähriger beschädigt mutwillig elf Autos

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag lief ein 25-Jähriger durch die Bürgermeister-Fuchs-Straße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt und beschädigte elf geparkte Autos.

Bei den Fahrzeugen trat der junge Mann im Zeitraum zwischen 02:25 Uhr und 02:35 Uhr gegen die Seitenspiegel, so dass diese abbrachen oder in ihrer Funktionsweise nicht mehr zu gebrauchen waren.

Eine aufmerksame 46-jährige Anwohnerin reagierte schnell und alarmierte die Polizei, so dass eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt den 25-jährigen Täter vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war er zudem im Besitz einer geringen Menge Kokain.

Der verursachte Sachschaden lässt sich auf etwa 1.500 Euro beziffern.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell