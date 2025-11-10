Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Misslungener Diebstahl aus Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen versuchte ein unbekannter Täter, einen Zigarettenautomaten in der Ketscher Straße aufzuhebeln.

Ein aufmerksamer Anwohner nahm zunächst in den frühen Morgenstunden gegen 04:30 Uhr laute Geräusche vor seinem Haus wahr, öffnete daraufhin seinen Rollladen und sah, wie eine unbekannte Person zu Fuß die Flucht in Richtung Ketsch ergriff. Gegen 07:15 Uhr hörte der Anwohner erneut laute Geräusche und stellte fest, wie eine männliche Person samt Stemmeisen rennend in Richtung Ketsch flüchtete. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 180 cm groß, - kurze dunkle Haare, - osteuropäisches Erscheinungsbild.

Der Tatverdächtige soll sportlich gekleidet gewesen sein. Er habe einen blauen Pullover der Marke "Northface" getragen. Das Logo soll auf dem Rücken sichtbar gewesen sein. Außerdem soll er weiße Latexhandschuhe getragen haben.

Ersten Ermittlungen zufolge gelang es dem Täter zwar, den Zigarettenautomaten ein Stück aufzubrechen, jedoch war der Zugriff auf die Ware oder Bargeld nicht möglich. Der durch das gewaltsame Öffnen entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell