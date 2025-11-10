Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Herausgabe von Fan-Schal gefordert und gewalttätig geworden-Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, dem 08.11.2025 gegen 21.45 Uhr trafen vier Jungen im Alter von 14 bis 15 Jahren auf dem Parkplatz des örtlichen Supermarktes in der Straße Im Schiff auf eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher. Die Mitglieder dieser Gruppe forderten die 14- bis 15-Jährigen zur Herausgabe von TSG Hoffenheim-Accessoires auf und griffen sie im Anschluss körperlich an. Ein 14-Jähriger aus der Gruppe der Angegriffenen übergab dann seinen Fan-Schal, woraufhin die Gruppe der Angreifer die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließ. Die Angreifer-Gruppe bestand aus etwa acht Personen im Alter von circa 16 Jahren. Das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

