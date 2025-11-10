Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Verkehrsunfallflucht Geschädigter gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:45 Uhr touchierte ein 18-Jähriger Seat-Fahrer in der Böckstraße beim Ausparken einen geparkten BMW und beschädigte diesen hierdurch. Dabei stieß er gegen die linke Fahrertür des schwarzen BMW-Kombi. Der 18-Jährige setzte seine Weiterfahrt hingegen fort. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt beobachtete den Unfallhergang und unterzog den jungen Mann einer Kontrolle. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Als die Beamten kurz darauf die Unfallörtlichkeit aufsuchten, war der BMW bereits verschwunden. Nähere Hinweise zum Auto liegen nicht vor. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt den Geschädigten des Unfalls oder Zeugen, welche Hinweise zu dem noch unbekannten Geschädigten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 1258-0 zu melden.

