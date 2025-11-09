PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

Sandhausen (ots)

Am Samstagabend, den 08.11.2025, gegen 23:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der L 598 und der K 4154 in Sandhausen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer hielt mit seinem Pkw verkehrsbedingt an der Ampel als ihm der 64-jährige Unfallverursacher mit dessen Ford von hinten auffuhr. Im Rahmen des Austauschens der Personalien konnte der Fahrer des Mercedes einen deutlich schwankenden Gang sowie eine verwaschene Aussprache beim Unfallgegner feststellen und informierte anschließend die Polizei.

Die unfallaufnehmende Polizeistreife nahm deutlichen Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahr. Der Verdacht bestätigte sich durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest. Der Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Es folgte eine Blutentnahme beim Polizeirevier Wiesloch. Der Führerschein des 64-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Bei den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Der beschädigte Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Fachunternehmen abgeschleppt werden.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle sind eingeleitet worden bzw. erfolgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Sebastian Vierling
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

