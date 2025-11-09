Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Unbekannte Täterschaft beschädigt Kleingarten

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Samstag wurde das Polizeirevier Heidelberg-Süd über mehrere Sachbeschädigungen in einem Kleingarten in Kenntnis gesetzt.

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte im Verlauf der vergangenen Woche ein unverschlossenes Gartengrundstück in der Stich-Hub-Wurf-Allee des Kleingärtnervereins "Heidelberg Stadt". Hierbei wurden im Außenbereich das Gartentor sowie eine Vase beschädigt. In der auf dem Grundstück befindlichen Gartenhütte schlug die Täterschaft die Glasscheibe einer Kommode ein, zerriss eine Matratze und verdreckte den Innenraum mit Schlamm.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell