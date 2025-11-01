PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Skrupelloser Diebstahl in der Jugendheimstraße in St. Ingbert-Rohrbach.

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 31.10.25, zwischen 19:18 Uhr und 19:20 Uhr ereignete sich in der Jugendheimstraße in St. Ingbert-Rohrbach ein Diebstahl, bei dem ein bislang unbekannter Täter an der Hauseingangstür des Geschädigten klingelte, wonach dieser den unbekannten Täter durch die geschlossene Tür bat, herein zu treten, da der "Schnapper" angebracht sei. Der unbekannte Täter betrat danach das Haus und ging ins Wohnzimmer des Geschädigten, wo dieser in einem Sessel saß. Der unbekannte Täter sagte dann: "Süßes oder Saures", wonach der Geschädigte fragte, wo denn die Kinder seien, für die Süßigkeiten auf dem Esstisch bereitstehen würden. Der Täter begab sich folglich an den Hauseingang und sah nach, kam wieder zurück und gab an, dass keine Kinder da seien. Hiernach sagt der Geschädigte, dass der unbekannte Täter sich Süßigkeiten nehmen könne. Anschließend sah sich dieser in der Wohnung um, obwohl er durch den Geschädigten aufgefordert wurde, diese zu verlassen. Dabei entnahm er eine Schmuckschatulle aus Holz von einem Schrank und steckte diese unter seinen linken Arm. Als der 78-jährige Geschädigte, der einen Rollator zur Fortbewegung benötigt, den Beschuldigten dann am Arm ergriff, um diesen aufzuhalten, riss sich dieser los und entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Obere Kaiserstraße. In der Schatulle befand sich Silber- und Modeschmuck im Wert von ca. 250-300 Euro. Personenbeschreibung des Täters: 175-185 cm groß, kräftig/Bauch, deutscher Phänotyp, saarländische Mundart, beiger knielanger Daunenmantel, Sneaker, Halbglatze mit Maske auf der Stirn (Gesicht nicht bedeckt), ca. 50 Jahre alt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

  • 30.10.2025 – 19:23

    POL-IGB: Unfallflucht in St. Ingbert

    St. Ingbert (ots) - Am 30.10.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Spitalstraße in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeugführerin parkte mit ihrem blauen BMW am rechten Fahrbahnrand. Beim Ausparken touchierte sie mit der rechten Fahrzeugfront die linke Seite des Fahrzeughecks des vor ihr geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss zunächst von ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:30

    POL-IGB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    St. Ingbert (ots) - Am Donnerstag, den 16.10.2025, kam es auf dem Parkplatz der "Poststraße" in 66386 St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen/silbernen Fahrzeugs touchierte das Fahrzeug der Geschädigten beim Ein- bzw. Ausrangieren aus der Parktasche. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 19:03

    POL-IGB: Verkehrsunfallflucht am Kreiskrankenhaus St. Ingbert

    St. Ingbert (ots) - Am Dienstag, dem 21.10.2025, kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Klaus-Tussing-Straße in 66386 St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte im Zeitraum zwischen 05:25 Uhr und 14:30 Uhr auf dem genannten Parkplatz. Beim Einparken streifte er mit seinem Fahrzeug das Fahrzeug der ersten Geschädigten. Beim anschließenden Aussteigen schlug er ...

    mehr
